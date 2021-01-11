***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 17:01
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan gayrimenkullerde 01 Ocak-31 aralık 2020 döneminde
Deposite A5-A6 Blok: 1.209 m2 - Depoiste A7 Blok: 913 m2 - Kağıthane Flatofis: 7.612 m2 - Çelik Özer End. Merkezi: 2.800 m2 ve Çelik Törün End. Merkezi: 7.339 m2 olmak üzere toplam 19.873 m2 alan kiralama kiralanmıştır.
01 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde 29.101.875 TL+KDV olan kira gelirlerimiz 01 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde %22,32' lik bir artışla 35.597.304 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca 2019 Yılı Aralık ayında 2.651.119 TL+KDV olarak gerçekleşen "Aylık Toplam Kira Gelirimiz" %26,87' lik bir artışla 2020 Yılı Aralık ayında 3.363.476 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.
İstanbul Beylikdüzü' nde inşaatı devam eden "İş Modern Ambarlı" projemizde 01 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemindeki sözleşmelere dayalı ön satış tutarı 91.328.000,00 TL+KDV böylece, Toplam Ön Satış tutarı 192.866.042,00 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.
İstanbul Ümraniye' de 2020 Yılı Ekim ayında başlattığımız "Finans Şehir Flatofis" projemizde 01 Ekim - 31 Aralık 2020 döneminde yapılan ön satışların tutarı 20.000.000,00 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900411
BIST
16:541.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:547,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1446
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:549,1413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1157
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:54442,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,94
|Açılış
|: 442,06
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KONYA
|1.324,40
|81.738.653
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.094.227
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|233.933.021
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.856.465
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.964.027
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.071.714
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,90
|3.067.112.321
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,50
|1.626.389.125
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,62
|1.071.395.667
|% 0,62
|
|GARAN
|10,47
|980.380.115
|% -2,70
|
|TCELL
|16,95
|957.576.608
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,62
|1.071.395.667
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,50
|1.626.389.125
|% -1,57
|
|OZGYO
|2,68
|568.639.903
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,36
|225.952.934
|% -2,86
|
|KARSN
|3,70
|565.824.829
|% 3,06
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5121
|7,5178
|% 1,96
|
|Euro
|9,1340
|9,1413
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,0619
|10,1124
|% 0,92
|
|Frank
|8,3795
|8,4300
|% 1,01
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 1,70
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-11,69
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-29,87
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,44
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:07EPLAS
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 33.16 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 567 adet işlem
-
17:06DOCO
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 596.20 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 574 adet işlem
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, YKBNK
-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 42 kaybederek (% -0.46 ) 1, 377
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, EMNIS, LUKSK, RODRG, YBTAS, SILVR, TKURU, DIRIT, MAALT, TLMAN