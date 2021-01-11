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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2021 17:01



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin portföyünde yer alan gayrimenkullerde 01 Ocak-31 aralık 2020 döneminde
Deposite A5-A6 Blok: 1.209 m2 - Depoiste A7 Blok: 913 m2 - Kağıthane Flatofis: 7.612 m2 - Çelik Özer End. Merkezi: 2.800 m2 ve Çelik Törün End. Merkezi: 7.339 m2 olmak üzere toplam 19.873 m2 alan kiralama kiralanmıştır.
01 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde 29.101.875 TL+KDV olan kira gelirlerimiz 01 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde %22,32' lik bir artışla 35.597.304 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca 2019 Yılı Aralık ayında 2.651.119 TL+KDV olarak gerçekleşen "Aylık Toplam Kira Gelirimiz" %26,87' lik bir artışla 2020 Yılı Aralık ayında 3.363.476 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.
İstanbul Beylikdüzü' nde inşaatı devam eden "İş Modern Ambarlı" projemizde 01 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemindeki sözleşmelere dayalı ön satış tutarı 91.328.000,00 TL+KDV böylece, Toplam Ön Satış tutarı 192.866.042,00 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.
İstanbul Ümraniye' de 2020 Yılı Ekim ayında başlattığımız "Finans Şehir Flatofis" projemizde 01 Ekim - 31 Aralık 2020 döneminde yapılan ön satışların tutarı 20.000.000,00 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900411


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Altın Ons 1.836 1.836 -11,69  
Altın Gr. 442 442 3,67  
Cumhuriyet 2.923 2.967 -46,00  
Tam 2.920 2.994 -29,87  
Yarım 1.411 1.448 -14,44  
Çeyrek 708 724 -7,22  
Gümüş.Ons 24,80 24,83 -0,49  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,04  
B. Petrol 55,20 55,20 -0,79  
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