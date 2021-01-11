***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin portföyünde yer alan gayrimenkullerde 01 Ocak-31 aralık 2020 dönemindeDeposite A5-A6 Blok: 1.209 m2 - Depoiste A7 Blok: 913 m2 - Kağıthane Flatofis: 7.612 m2 - Çelik Özer End. Merkezi: 2.800 m2 ve Çelik Törün End. Merkezi: 7.339 m2 olmak üzere toplam 19.873 m2 alan kiralama kiralanmıştır.01 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde 29.101.875 TL+KDV olan kira gelirlerimiz 01 Ocak - 31 Aralık 2020 döneminde %22,32' lik bir artışla 35.597.304 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.Ayrıca 2019 Yılı Aralık ayında 2.651.119 TL+KDV olarak gerçekleşen "Aylık Toplam Kira Gelirimiz" %26,87' lik bir artışla 2020 Yılı Aralık ayında 3.363.476 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.İstanbul Beylikdüzü' nde inşaatı devam eden "İş Modern Ambarlı" projemizde 01 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemindeki sözleşmelere dayalı ön satış tutarı 91.328.000,00 TL+KDV böylece, Toplam Ön Satış tutarı 192.866.042,00 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.İstanbul Ümraniye' de 2020 Yılı Ekim ayında başlattığımız "Finans Şehir Flatofis" projemizde 01 Ekim - 31 Aralık 2020 döneminde yapılan ön satışların tutarı 20.000.000,00 TL+KDV olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız,Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900411BIST