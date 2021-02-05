***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 16:13
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak ağaıdaki kararları almışlardır
1) 2021 yılı içerisinde portföyümüzde yer alan mevcut gayrimenkullerin değerleme raporlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul değerleme hizmetleri verebilecek şirketler listesinde yer alan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' ne hazırlatılmasına,
2) 2021 yılı içerisinde portföyümüze alınacak yeni gayrimenkullerin değerleme raporlarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul değerleme hizmetleri verebilecek şirketler listesinde yer alan Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. veya Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' ne hazırlatılmasına,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907845
BIST
16:101.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,87
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:107,0809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0549
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:108,4933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0572
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:10408,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,87
|Açılış
|: 408,76
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,39
BIST En Aktif Hisseler16:07
|TGSAS
|34,54
|10.730.373
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.568.762
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.241.941
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.805.380
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|BUCIM
|12,34
|87.456.236
|% -4,78
|
|KOZAL
|126,60
|1.574.997.387
|% 4,20
|
|SISE
|7,75
|1.165.953.375
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|871.927.899
|% 0,60
|
|DOHOL
|4,10
|734.554.437
|% -0,24
|
|THYAO
|12,34
|717.677.637
|% 1,15
|
|TSKB
|1,85
|375.427.678
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|473.818.622
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,10
|734.554.437
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,70
|460.320.429
|% 5,47
|
|SISE
|7,75
|1.165.953.375
|% 0,52
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0736
|7,0782
|% -0,81
|
|Euro
|8,4795
|8,4859
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6501
|9,6985
|% -0,80
|
|Frank
|7,7945
|7,8415
|% -0,85
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,98
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|-29,61
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-14,33
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|