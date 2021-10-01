***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 17:57
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
Şirketimiz Avni Çelik ve Ahmet Çelik (Satıcılar) ile 15.11.2019 tarihinde imzaladığı Hisse Devir Sözleşmeleri (Sözleşmeler) ile Satıcılar'ın Deks Yatırım A.Ş.'de (Deks) sahip olduğu ve detayları aşağıda yer alan hisseleri satın almıştır.
Satıcı
Hisse Adedi
Nominal Tutarı
Sermayeye Oranı
Avni Çelik
615.000,00
615.000,00
4,71%
Ahmet Çelik
279.545,45
279.545,45
2,14%
Toplam
894.545,45
894.545,45
6,85%
Sözleşmelere göre hisse satış bedelleri şarta bağlı olarak belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hisse satış bedeli Deks'in iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH'ın (Oswe) hisselerinin/varlıklarının satılması durumunda bu satıştan elde edilen gelire göre belirlenecektir. Ayrıca Oswe hisselerinin/varlıklarının tamamının satılmaması halinde, Şirketimizin uhdesinde kalacak olan Oswe hisseleri yeni bir şirkete aktarılıp bu şirketin hisseleri önceki ortaklık yapısına uygun olarak taraflar arasında paylaşılacaktır.
Sözleşmeler sonrası dönemde Oswe'nin sahip olduğu varlıkların bir kısmı satılmış ve sözleşmeler uyarınca Şirketimiz Avni Çelik'e 3.936.042,00 Euro ve Ahmet Çelik'e 1.789.110,00 Euro ödeme yapmıştır.
Son durum itibariyle Satıcılar Şirketimiz uhdesinde kalan Oswe hisselerinin aktarılacağı yeni bir şirketten hisse almak yerine, Şirketimize satmış oldukları Deks hisselerinin bedelinin tamamını nakden almayı ve satış bedelinin de buna göre revize edilmesini talep etmişlerdir.
Bu çerçevede
1- Şirketimizin Avni Çelik'ten almış olduğu 615.000,00 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 7.841.250,00 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 3.936.042,00 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 3.905.208,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Avni Çelik'e ödenmesine,
Vade Tutar
Peşinat 500.000,00 EUR
1.Taksit 15.10.2021 100.000,00 EUR
2.Taksit 15.11.2021 100.000,00 EUR
3.Taksit 15.12.2021 100.000,00 EUR
4.Taksit 17.01.2022 100.000,00 EUR
5.Taksit 15.02.2022 100.000,00 EUR
6.Taksit 15.03.2022 100.000,00 EUR
7.Taksit 15.04.2022 100.000,00 EUR
8.Taksit 16.05.2022 100.000,00 EUR
9.Taksit 15.06.2022 200.000,00 EUR
10.Taksit 15.07.2022 200.000,00 EUR
11.Taksit 15.08.2022 200.000,00 EUR
12.Taksit 15.09.2022 200.000,00 EUR
13.Taksit 17.10.2022 200.000,00 EUR
14.Taksit 15.11.2022 200.000,00 EUR
15.Taksit 15.12.2022 200.000,00 EUR
16.Taksit 16.01.2023 200.000,00 EUR
17.Taksit 15.02.2023 200.000,00 EUR
18.Taksit 15.03.2023 200.000,00 EUR
19.Taksit 17.04.2023 200.000,00 EUR
20.Taksit 15.05.2023 200.000,00 EUR
21.Taksit 15.06.2023 205.208,00 EUR
TOPLAM 3.905.208,00 EUR
2- Şirketimizin Ahmet Çelik'ten almış olduğu 279.545,45 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 3.564.000,00 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 1.789.110,00 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 1.774.890,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Ahmet Çelik'e ödenmesine,
Vade Tutar
Peşinat 250.000,00 EUR
1.Taksit 15.10.2021 50.000,00 EUR
2.Taksit 15.11.2021 50.000,00 EUR
3.Taksit 15.12.2021 50.000,00 EUR
4.Taksit 17.01.2022 50.000,00 EUR
5.Taksit 15.02.2022 50.000,00 EUR
6.Taksit 15.03.2022 50.000,00 EUR
7.Taksit 15.04.2022 50.000,00 EUR
8.Taksit 16.05.2022 50.000,00 EUR
9.Taksit 15.06.2022 85.000,00 EUR
10.Taksit 15.07.2022 85.000,00 EUR
11.Taksit 15.08.2022 85.000,00 EUR
12.Taksit 15.09.2022 85.000,00 EUR
13.Taksit 17.10.2022 85.000,00 EUR
14.Taksit 15.11.2022 85.000,00 EUR
15.Taksit 15.12.2022 85.000,00 EUR
16.Taksit 16.01.2023 85.000,00 EUR
17.Taksit 15.02.2023 85.000,00 EUR
18.Taksit 15.03.2023 85.000,00 EUR
19.Taksit 17.04.2023 85.000,00 EUR
20.Taksit 15.05.2023 85.000,00 EUR
21.Taksit 15.06.2023 104.890,00 EUR
TOPLAM 1.774.890,00 EUR
Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966163
BIST