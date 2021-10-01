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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.10.2021 17:57



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

                                                                                                                                         Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
 
Şirketimiz Avni Çelik ve Ahmet Çelik (Satıcılar) ile 15.11.2019 tarihinde imzaladığı Hisse Devir Sözleşmeleri (Sözleşmeler) ile Satıcılar'ın Deks Yatırım A.Ş.'de (Deks) sahip olduğu ve detayları aşağıda yer alan hisseleri satın almıştır.
 
    Satıcı
    Hisse Adedi
    Nominal Tutarı
    Sermayeye Oranı

    Avni Çelik
    615.000,00
    615.000,00
    4,71%

    Ahmet Çelik
    279.545,45
    279.545,45
    2,14%

    Toplam
    894.545,45
    894.545,45
    6,85%

 
Sözleşmelere göre hisse satış bedelleri şarta bağlı olarak belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hisse satış bedeli Deks'in iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH'ın (Oswe) hisselerinin/varlıklarının satılması durumunda bu satıştan elde edilen gelire göre belirlenecektir. Ayrıca Oswe hisselerinin/varlıklarının tamamının satılmaması halinde, Şirketimizin uhdesinde kalacak olan Oswe hisseleri yeni bir şirkete aktarılıp bu şirketin hisseleri önceki ortaklık yapısına uygun olarak taraflar arasında paylaşılacaktır.
 
Sözleşmeler sonrası dönemde Oswe'nin sahip olduğu varlıkların bir kısmı satılmış ve sözleşmeler uyarınca Şirketimiz Avni Çelik'e 3.936.042,00 Euro ve Ahmet Çelik'e 1.789.110,00 Euro ödeme yapmıştır.
Son durum itibariyle Satıcılar Şirketimiz uhdesinde kalan Oswe hisselerinin aktarılacağı yeni bir şirketten hisse almak yerine, Şirketimize satmış oldukları Deks hisselerinin bedelinin tamamını nakden almayı ve satış bedelinin de buna göre revize edilmesini talep etmişlerdir.
 
Bu çerçevede
 
1-      Şirketimizin Avni Çelik'ten almış olduğu 615.000,00 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 7.841.250,00 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 3.936.042,00 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 3.905.208,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Avni Çelik'e ödenmesine,
Vade                                       Tutar
Peşinat                                                                              500.000,00 EUR
1.Taksit                               15.10.2021                        100.000,00 EUR
2.Taksit                               15.11.2021                        100.000,00 EUR
3.Taksit                               15.12.2021                        100.000,00 EUR
4.Taksit                               17.01.2022                        100.000,00 EUR
5.Taksit                               15.02.2022                        100.000,00 EUR
6.Taksit                               15.03.2022                        100.000,00 EUR
7.Taksit                               15.04.2022                        100.000,00 EUR
8.Taksit                               16.05.2022                        100.000,00 EUR
9.Taksit                               15.06.2022                        200.000,00 EUR
10.Taksit                            15.07.2022                        200.000,00 EUR
11.Taksit                            15.08.2022                        200.000,00 EUR
12.Taksit                            15.09.2022                        200.000,00 EUR
13.Taksit                            17.10.2022                        200.000,00 EUR
14.Taksit                            15.11.2022                        200.000,00 EUR
15.Taksit                            15.12.2022                        200.000,00 EUR
16.Taksit                            16.01.2023                        200.000,00 EUR
17.Taksit                            15.02.2023                        200.000,00 EUR
18.Taksit                            15.03.2023                        200.000,00 EUR
19.Taksit                            17.04.2023                        200.000,00 EUR
20.Taksit                            15.05.2023                        200.000,00 EUR
21.Taksit                            15.06.2023                        205.208,00 EUR
TOPLAM                                                                     3.905.208,00 EUR
 
 
 
2-      Şirketimizin Ahmet Çelik'ten almış olduğu 279.545,45 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 3.564.000,00 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 1.789.110,00 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 1.774.890,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Ahmet Çelik'e ödenmesine,
 
                                                   Vade                                       Tutar
Peşinat                                                                           250.000,00 EUR
1.Taksit                               15.10.2021                        50.000,00 EUR
2.Taksit                               15.11.2021                        50.000,00 EUR
3.Taksit                               15.12.2021                        50.000,00 EUR
4.Taksit                               17.01.2022                        50.000,00 EUR
5.Taksit                               15.02.2022                        50.000,00 EUR
6.Taksit                               15.03.2022                        50.000,00 EUR
7.Taksit                               15.04.2022                        50.000,00 EUR
8.Taksit                               16.05.2022                        50.000,00 EUR
9.Taksit                               15.06.2022                        85.000,00 EUR
10.Taksit                            15.07.2022                        85.000,00 EUR
11.Taksit                            15.08.2022                        85.000,00 EUR
12.Taksit                            15.09.2022                        85.000,00 EUR
13.Taksit                            17.10.2022                        85.000,00 EUR
14.Taksit                            15.11.2022                        85.000,00 EUR
15.Taksit                            15.12.2022                        85.000,00 EUR
16.Taksit                            16.01.2023                        85.000,00 EUR
17.Taksit                            15.02.2023                        85.000,00 EUR
18.Taksit                            15.03.2023                        85.000,00 EUR
19.Taksit                            17.04.2023                        85.000,00 EUR
20.Taksit                            15.05.2023                        85.000,00 EUR
21.Taksit                            15.06.2023                      104.890,00 EUR
TOPLAM                                                                   1.774.890,00 EUR
 
Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966163


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