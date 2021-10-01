***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarakŞirketimiz Avni Çelik ve Ahmet Çelik (Satıcılar) ile 15.11.2019 tarihinde imzaladığı Hisse Devir Sözleşmeleri (Sözleşmeler) ile Satıcılar'ın Deks Yatırım A.Ş.'de (Deks) sahip olduğu ve detayları aşağıda yer alan hisseleri satın almıştır.SatıcıHisse AdediNominal TutarıSermayeye OranıAvni Çelik615.000,00615.000,004,71%Ahmet Çelik279.545,45279.545,452,14%Toplam894.545,45894.545,456,85%Sözleşmelere göre hisse satış bedelleri şarta bağlı olarak belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hisse satış bedeli Deks'in iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH'ın (Oswe) hisselerinin/varlıklarının satılması durumunda bu satıştan elde edilen gelire göre belirlenecektir. Ayrıca Oswe hisselerinin/varlıklarının tamamının satılmaması halinde, Şirketimizin uhdesinde kalacak olan Oswe hisseleri yeni bir şirkete aktarılıp bu şirketin hisseleri önceki ortaklık yapısına uygun olarak taraflar arasında paylaşılacaktır.Sözleşmeler sonrası dönemde Oswe'nin sahip olduğu varlıkların bir kısmı satılmış ve sözleşmeler uyarınca Şirketimiz Avni Çelik'e 3.936.042,00 Euro ve Ahmet Çelik'e 1.789.110,00 Euro ödeme yapmıştır.Son durum itibariyle Satıcılar Şirketimiz uhdesinde kalan Oswe hisselerinin aktarılacağı yeni bir şirketten hisse almak yerine, Şirketimize satmış oldukları Deks hisselerinin bedelinin tamamını nakden almayı ve satış bedelinin de buna göre revize edilmesini talep etmişlerdir.Bu çerçevede1- Şirketimizin Avni Çelik'ten almış olduğu 615.000,00 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 7.841.250,00 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 3.936.042,00 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 3.905.208,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Avni Çelik'e ödenmesine,Vade TutarPeşinat 500.000,00 EUR1.Taksit 15.10.2021 100.000,00 EUR2.Taksit 15.11.2021 100.000,00 EUR3.Taksit 15.12.2021 100.000,00 EUR4.Taksit 17.01.2022 100.000,00 EUR5.Taksit 15.02.2022 100.000,00 EUR6.Taksit 15.03.2022 100.000,00 EUR7.Taksit 15.04.2022 100.000,00 EUR8.Taksit 16.05.2022 100.000,00 EUR9.Taksit 15.06.2022 200.000,00 EUR10.Taksit 15.07.2022 200.000,00 EUR11.Taksit 15.08.2022 200.000,00 EUR12.Taksit 15.09.2022 200.000,00 EUR13.Taksit 17.10.2022 200.000,00 EUR14.Taksit 15.11.2022 200.000,00 EUR15.Taksit 15.12.2022 200.000,00 EUR16.Taksit 16.01.2023 200.000,00 EUR17.Taksit 15.02.2023 200.000,00 EUR18.Taksit 15.03.2023 200.000,00 EUR19.Taksit 17.04.2023 200.000,00 EUR20.Taksit 15.05.2023 200.000,00 EUR21.Taksit 15.06.2023 205.208,00 EURTOPLAM 3.905.208,00 EUR2- Şirketimizin Ahmet Çelik'ten almış olduğu 279.545,45 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 3.564.000,00 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 1.789.110,00 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 1.774.890,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Ahmet Çelik'e ödenmesine,Vade TutarPeşinat 250.000,00 EUR1.Taksit 15.10.2021 50.000,00 EUR2.Taksit 15.11.2021 50.000,00 EUR3.Taksit 15.12.2021 50.000,00 EUR4.Taksit 17.01.2022 50.000,00 EUR5.Taksit 15.02.2022 50.000,00 EUR6.Taksit 15.03.2022 50.000,00 EUR7.Taksit 15.04.2022 50.000,00 EUR8.Taksit 16.05.2022 50.000,00 EUR9.Taksit 15.06.2022 85.000,00 EUR10.Taksit 15.07.2022 85.000,00 EUR11.Taksit 15.08.2022 85.000,00 EUR12.Taksit 15.09.2022 85.000,00 EUR13.Taksit 17.10.2022 85.000,00 EUR14.Taksit 15.11.2022 85.000,00 EUR15.Taksit 15.12.2022 85.000,00 EUR16.Taksit 16.01.2023 85.000,00 EUR17.Taksit 15.02.2023 85.000,00 EUR18.Taksit 15.03.2023 85.000,00 EUR19.Taksit 17.04.2023 85.000,00 EUR20.Taksit 15.05.2023 85.000,00 EUR21.Taksit 15.06.2023 104.890,00 EURTOPLAM 1.774.890,00 EURKatılanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966163BIST