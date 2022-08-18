***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, iştiraki OSWE Real Estate GMBH (Oswe) ile konsolide hazırlanan 30.06.2022 Tarihli Gelir Tablosu' na göre ilgili dönemdeki faaliyetlerinden 106.724.909 TL brüt kar elde etmiştir. Ancak önceki dönem içerisinde kendi iştiraki Oswe' den almış olduğu borçtan kalan yaklaşık 122.000.000 EUR tutarındaki borç için dönem sonunda 373.000.000 TL' na yakın bir kur farkı gideri hesaplanmış ve dolayısıyla 281.411.114 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşmiştir.Şirketimiz, Oswe' den temin ettiği göreceli olarak daha avantajlı bu kaynakla hem tüm banka borçlarını kapatmış hem de yeni yatırımları için uygun finansman imkanına kavuşmuştur.Dolayısıyla faaliyetlerinden kar elde etmesine rağmen Şirketimizin gelir tablosunda Net Dönem Zararının 281.411.114 TL olmasının asıl nedeni kendi iştirakine olan borcundan kaynaklanan kur değerlemelerinin olumsuz etkisidir. Şirketimiz ve iştirakleri dönem içinde yürütmekte oldukları faaliyetlerden hiç zarar etmemiş bilakis kar etmiştir. Ancak bahsi geçen kur zararı şirketimizin mali tablolarını olumsuz etkilemiştir.Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056890BIST