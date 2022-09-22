***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 17:45
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan 01.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporunda İştiraki Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. portföyünde yer alan taşınmazların listelendiği 2.10.2 maddesinde İstanbul İli Beşiktaş İlçesi 1463 Ada 144 Parselde Kain Arsa hakkında bilgilendirmeye sehven yer verilmemiştir.
Söz konusu arsa, şirketimizin aktifleri içerisinde doğrudan yer almamakta olup, iştirakimiz "Güney İstanbul Yatırım ve İşletme A.Ş." nin portföyünde yer almaktadır. Bununla beraber söz konusu arsa, şirketimizin yine aynı tarihte yayınlanan 01.01. 2022 – 30.06.2022 dönemi Konsolide Mali Tablolarında "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" dipnotunda listelenmiş ve gerekli bilgilere yer verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.
Saygılarımızla…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064713
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05985,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,69
|Açılış
|: 985,82
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|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3465
|18,3659
|% 0,21
|
|Euro
|18,0626
|18,0937
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,6176
|20,7210
|% 0,11
|
|Frank
|18,6229
|18,7351
|% -1,42
|
|Riyal
|4,8659
|4,8904
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,36
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.659
|6.765
|-31,00
|
|Yarım
|3.245
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,50
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,42
|90,42
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
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17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
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17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
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17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem