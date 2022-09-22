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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.09.2022 17:45
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 18.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan 01.01.2022 – 30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporunda  İştiraki Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. portföyünde yer alan taşınmazların listelendiği 2.10.2 maddesinde İstanbul İli Beşiktaş İlçesi 1463 Ada 144 Parselde Kain Arsa hakkında bilgilendirmeye sehven yer verilmemiştir.
Söz konusu arsa, şirketimizin aktifleri içerisinde doğrudan yer almamakta olup, iştirakimiz "Güney İstanbul Yatırım ve İşletme A.Ş." nin portföyünde yer almaktadır. Bununla beraber söz konusu arsa, şirketimizin yine aynı tarihte yayınlanan 01.01. 2022 – 30.06.2022 dönemi Konsolide Mali Tablolarında "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" dipnotunda listelenmiş ve gerekli bilgilere yer verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.
Saygılarımızla…





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064713


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KMPUR 49,72 120.721.273 % 10,00  
ISKUR 847.000,00 847.000 % 10,00  
ORMA 36,54 966.250 % 9,99  
AKSEN 32,66 751.290.302 % 9,97  
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Dolar 18,3465 18,3659 % 0,21  
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Frank 18,6229 18,7351 % -1,42  
Riyal 4,8659 4,8904 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 -3,36  
Altın Gr. 986 986 -0,69  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.659 6.765 -31,00  
Yarım 3.245 3.302 -18,00  
Çeyrek 1.627 1.650 -10,00  
Gümüş.Ons 19,48 19,50 -0,08  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 -0,07  
B. Petrol 90,42 90,42 0,59  
Seans Raporu 18:05
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