***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2021 tarihli mali tablolarının 34 nolu "Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyum Kontrolü" başlıklı dipnotunda Şirketimizin %94 oranında pay sahibi olduğu OSWE Real Estate GMBH'tan alınan borçların hesaplamaya katılmaması nedeniyle borçlanma sınırı sehven %99,14 olarak hesaplanmıştır. Doğrusu %619,61 olup 31.03.2022 tarihli mali tablolarımızda bu şekilde yer almıştır. Anılan oranın mevzuatta belirlenen %500 sınırını aşmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aykırılığın giderilmesi için Şirketimize 31.12.2023 tarihine kadar süre verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071287BIST