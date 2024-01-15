***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi 2. ve 4. Fıkrası gereğince, Sn. Rıdvan Çabukel 03.01.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görevine başlamıştır. Tebliğ gereğince, kendisi şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinde de üye olarak görev alacaktır.Rıdvan Çabukel'in iletişim bilgileri aşağıda yer aldığı şekildedirTelefon: 0212 310 2716E-mail: ridvan.cabukel@servetgyo.com.trKamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240316BIST