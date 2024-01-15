***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 17:28
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi 2. ve 4. Fıkrası gereğince, Sn. Rıdvan Çabukel 03.01.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görevine başlamıştır. Tebliğ gereğince, kendisi şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinde de üye olarak görev alacaktır.
Rıdvan Çabukel'in iletişim bilgileri aşağıda yer aldığı şekildedir
Telefon: 0212 310 2716
E-mail: ridvan.cabukel@servetgyo.com.tr
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240316
BIST
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18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0038
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
18:0532,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0378
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9040
18:051.987,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.987,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0956
|30,1018
|% 0,01
|
|Euro
|32,9759
|32,9948
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,2159
|38,4076
|% -0,07
|
|Frank
|35,0673
|35,2786
|% -0,31
|
|Riyal
|8,0021
|8,0422
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,24
|% 0,66
|
|Platin
|913,05
|915,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,66
|972,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,59
|2.054,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
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17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
-
17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135