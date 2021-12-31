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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

31.12.2021 18:23
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz hissedarlarından Sn. Avni Çelik şirketimize ait hisselerden 1.000.000 TL nominal bedelli 1.000.000 adedinin borsa dışı satışını gerçekleştirmiş olup detayı aşağıda yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/12/2021 1.000.000 1.000.000 27.136.259 26.136.259 % 52,19 % 52,19 % 50,26 % 50,26




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987514


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 277,40 12.277.539 % 9,99  
PRKAB 62,90 250.116.036 % 9,97  
DMSAS 9,73 70.945.580 % 9,94  
MARKA 4,21 5.737.119 % 9,92  
AVTUR 2,55 6.516.265 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,2249 13,2797 % 0,74  
Euro 14,9635 15,1683 % 1,62  
Sterlin 17,8567 17,9462 % 0,86  
Frank 14,4431 14,5301 % 0,77  
Riyal 3,5208 3,5384 % 0,77  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 3,94  
Altın Gr. 776 777 7,93  
Cumhuriyet 5.255 5.334 177,00  
Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 0,06  
Gümüş Gr. 9,85 9,87 0,11  
B. Petrol 78,98 78,98 -0,55  
Seans Raporu 18:05
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