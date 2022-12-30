***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 18:17
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz hissedarlarından Sn. Fatma Zerrin Kıvanç, şirketimize ait hisselerinden 3.017 TL nominal bedelli 3.017 adedinin satışını Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olup, işleme ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
Bu işlemden sonra Sn. Fatma Zerrin Kıvanç'ın şirketimizde ortaklık payı kalmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/12/2022 3.017 3.017 3.017 0 % 0,01 % 0,01 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091582
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.093,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.093,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7079
|18,7125
|% 0,04
|
|Euro
|19,9469
|19,9646
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,4623
|22,5749
|% -0,20
|
|Frank
|20,1527
|20,2741
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9650
|4,9899
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,42
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.384
|7.451
|18,00
|
|Yarım
|3.576
|3.642
|9,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,77
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,98
|