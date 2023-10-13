***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2023 11:12
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.10.2023 Tarihli "Pay Alım Satım Bildirimi" nde işlem tarihi sehven 18.10.2023 olarak yazılmış olup, doğru tarih 11.10.2023' tür.
Düzeltilmiş tarih aşağıda yer almaktadır.
Saygılarımızla...
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/10/2023 200.000 200.000 23.166.000 22.966.000 % 44,55 % 44,55 % 44,17 % 44,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205680
BIST
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11:298.148
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -111,36
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2927,8031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0774
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2929,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0958
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:291.684,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.684,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:29
|BMSTL
|53,90
|45.789.533
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|202.347.415
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.595.247
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.147.907
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.494.427
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|ENSRI
|35,00
|199.127.095
|% -9,56
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|IHAAS
|16,51
|141.657.592
|% -8,73
|
|THYAO
|222,20
|1.965.160.835
|% -1,29
|
|BRSAN
|973,50
|1.939.500.236
|% -1,50
|
|ASELS
|43,56
|1.432.836.650
|% 1,07
|
|YKBNK
|18,95
|1.386.460.472
|% -2,12
|
|TUPRS
|146,30
|1.229.037.019
|% -0,61
|
|ZOREN
|6,37
|736.851.472
|% 0,63
|
|EKGYO
|7,81
|578.622.063
|% -1,51
|
|YKBNK
|18,95
|1.386.460.472
|% -2,12
|
|ODAS
|13,48
|782.847.448
|% -0,37
|
|KATMR
|2,99
|126.999.565
|% 0,34
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7970
|27,8031
|% 0,28
|
|Euro
|29,3563
|29,3665
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,8539
|34,0236
|% 0,58
|
|Frank
|30,5367
|30,7206
|% 0,44
|
|Riyal
|7,3923
|7,4294
|% 0,29
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|14,57
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|18,02
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.409
|11.500
|73,00
|
|Yarım
|5.722
|5.772
|37,00
|
|Çeyrek
|2.852
|2.886
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,84
|0,36
|
|B. Petrol
|88,08
|88,08
|2,08
|