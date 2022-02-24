***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucuna İlişkin Açıklamadır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 52.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 1.321.130,380 130,76923 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 HamilineB Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 66.678.869,620 130,76923 B Grubu B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 52.000.000 68.000.000,000 130,76923İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 68.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu REDSPK Başvuru Tarihi 14.02.2022SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.01.2022 tarihli toplantısında bir yandan kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak yeniden belirlenmesi amacıyla esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil edilmesine ve diğer yandan Şirketimizin 52.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 68.000.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 14.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2022 tarihli yazısında bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun değerlendirmeye alınabilmesi için öncelikle kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin yeniden belirlenmesine yönelik esas sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi gerektiği, bu aşamada bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun işlemden kaldırıldığı, esas sözleşme değişikliği sürecinin tamamlanmasının ardından bedelsiz sermaye artırımı için yeniden başvuru yapılabileceği ifade edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004126BIST