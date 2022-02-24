***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2022 18:09
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucuna İlişkin Açıklamadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 1.321.130,380 130,76923 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 Hamiline
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 66.678.869,620 130,76923 B Grubu B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.000.000 68.000.000,000 130,76923
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 68.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu RED
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
SPK Başvuru Sonucu Red
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.01.2022 tarihli toplantısında bir yandan kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak yeniden belirlenmesi amacıyla esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil edilmesine ve diğer yandan Şirketimizin 52.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 68.000.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 14.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2022 tarihli yazısında bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun değerlendirmeye alınabilmesi için öncelikle kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin yeniden belirlenmesine yönelik esas sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi gerektiği, bu aşamada bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun işlemden kaldırıldığı, esas sözleşme değişikliği sürecinin tamamlanmasının ardından bedelsiz sermaye artırımı için yeniden başvuru yapılabileceği ifade edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004126
BIST