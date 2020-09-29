***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 53.94 A ve B Bağımsız Üye DeğilAHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 8.62 B Bağımsız Üye DeğilMEHMET HALUK ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.05.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim komiteisFATİH KIVANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 25.02.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 1.05 B Bağımsız Üye DeğilLEVENT YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RESK-KYK-DKLÜTFİ AKCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 24.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RESK-DKKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877166BIST