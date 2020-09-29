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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2020 11:50
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 53.94 A ve B Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 8.62 B Bağımsız Üye Değil
MEHMET HALUK ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.05.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim komiteis
FATİH KIVANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 25.02.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 1.05 B Bağımsız Üye Değil
LEVENT YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RESK-KYK-DK
LÜTFİ AKCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 24.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RESK-DKK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877166


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VANGD 5,72 1.264.944 % 10,00  
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14:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 5,68  
Altın Gr. 474 474 2,24  
Cumhuriyet 3.140 3.187 30,00  
Tam 3.129 3.208 32,67  
Yarım 1.512 1.552 15,80  
Çeyrek 758 776 7,77  
Gümüş.Ons 23,91 23,96 0,27  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,09  
B. Petrol 42,64 42,64 -0,23  
Seans Raporu 14:37
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