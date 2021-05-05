***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2021 10:59
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Defterdar Mh. Otakçlar Cd. No:78 Sinpaş Flatofis İş Merkezi İç Kapı No:51 Eyüp İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Defterdar Mh. Otakçlar Cd. No:78 Sinpaş Flatofis İş Merkezi İç Kapı No:51 Eyüp İstanbul 0212 310 53 34 - 0212 310 53 78 0212 258 24 99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934586
BIST
13:221.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
13:228,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
13:2210,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0390
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0537
En Düşük
9,9803
13:22479,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,77
|Açılış
|: 479,37
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KRDMA
|7,26
|72.745.620
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.017.124
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|697.298
|% 9,98
|
|KRDMB
|7,41
|46.089.326
|% 9,94
|
|INVEO
|109,10
|65.822.663
|% 9,92
|
|VAKFN
|17,26
|6.416.198
|% -9,96
|
|QNBFB
|44,18
|180.361
|% -9,87
|
|AYEN
|6,99
|38.168.633
|% -7,54
|
|INTEM
|42,84
|2.764.339
|% -6,83
|
|DOBUR
|15,50
|1.139.790
|% -5,72
|
|KRDMD
|8,40
|2.438.591.297
|% 8,95
|
|THYAO
|12,84
|663.261.066
|% 1,90
|
|EREGL
|19,56
|595.703.589
|% 0,62
|
|GARAN
|7,36
|593.540.336
|% 1,52
|
|PETKM
|6,84
|442.623.421
|% 1,48
|
|KRDMD
|8,40
|2.438.591.297
|% 8,95
|
|GARAN
|7,36
|593.540.336
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,09
|168.661.153
|% 0,48
|
|PETKM
|6,84
|442.623.421
|% 1,48
|
|CANTE
|4,47
|286.468.756
|% -4,28
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3142
|8,3179
|% 0,05
|
|Euro
|10,0298
|10,0345
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,5369
|11,5947
|% 0,07
|
|Frank
|9,1097
|9,1645
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2106
|2,2217
|% 0,02
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,72
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,06
|
|B. Petrol
|68,89
|68,89
|-0,07
|