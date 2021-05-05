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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2021 10:59



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Defterdar Mh. Otakçlar Cd. No:78 Sinpaş Flatofis İş Merkezi İç Kapı No:51 Eyüp İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Defterdar Mh. Otakçlar Cd. No:78 Sinpaş Flatofis İş Merkezi İç Kapı No:51 Eyüp İstanbul 0212 310 53 34 - 0212 310 53 78 0212 258 24 99




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934586


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler13:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 7,26 72.745.620 % 10,00  
TKURU 269,50 1.017.124 % 10,00  
KSTUR 327,20 697.298 % 9,98  
KRDMB 7,41 46.089.326 % 9,94  
INVEO 109,10 65.822.663 % 9,92  
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13:22 Alış Satış %  
Dolar 8,3142 8,3179 % 0,05  
Euro 10,0298 10,0345 % 0,39  
Sterlin 11,5369 11,5947 % 0,07  
Frank 9,1097 9,1645 % 0,45  
Riyal 2,2106 2,2217 % 0,02  
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13:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 4,72  
Altın Gr. 479 479 1,79  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,68 26,71 0,20  
Gümüş Gr. 7,14 7,15 0,06  
B. Petrol 68,89 68,89 -0,07  
Seans Raporu 13:22
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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