***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2022 18:39
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 53.94 A ve B Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 8.62 B Bağımsız Üye Değil
FATİH KIVANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 25.02.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.05 B Bağımsız Üye Değil
LÜTFİ AKCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 24.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RESK-DKK
MEHMET BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 08.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi
MAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.06.2021 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Genel Müdürlük Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999323
BIST
10:371.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.958
10:3713,5627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0070
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6023
En Düşük
13,5079
10:3715,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0277
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5933
En Düşük
15,4824
10:37788,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,28
|Açılış
|: 788,12
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler10:34
|PKENT
|406,10
|9.044.285
|% 9,99
|
|BRSAN
|27,80
|28.656.681
|% 8,17
|
|DURDO
|18,09
|3.637.782
|% 7,23
|
|OZGYO
|2,41
|40.924.104
|% 6,64
|
|TETMT
|335,00
|3.203.523
|% 5,25
|
|ORCAY
|51,55
|20.339.297
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|YKBNK
|4,11
|411.760.667
|% 0,74
|
|THYAO
|27,20
|399.425.410
|% 0,67
|
|KRDMD
|11,27
|188.584.378
|% 0,36
|
|GARAN
|11,95
|151.208.110
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,39
|130.541.606
|% 0,42
|
|YKBNK
|4,11
|411.760.667
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,39
|130.541.606
|% 0,42
|
|TSKB
|1,54
|45.548.959
|% -1,28
|
|OZGYO
|2,41
|40.924.104
|% 6,64
|
|KRDMD
|11,27
|188.584.378
|% 0,36
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5491
|13,5625
|% -0,05
|
|Euro
|15,5375
|15,5522
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,3791
|18,4712
|% -0,03
|
|Frank
|14,6743
|14,7627
|% 0,07
|
|Riyal
|3,6042
|3,6222
|% -0,04
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,70
|
|Altın Gr.
|789
|789
|0,97
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|0,27
|
Seans Raporu
10:34
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-
10:49HURGZ
Yüzde 4.48 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 106, 407 adet işlem
-
10:48OZGYO
Yüzde 6.64 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 079, 606 adet işlem
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 41 artarak (% 0.39 ) 2, 162
-
10:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
10:47XU100
Endeks 1, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 2, 947.00 milyon TL de