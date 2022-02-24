***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.02.2022 08:21
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 53.94 A ve B Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 8.62 B Bağımsız Üye Değil
LÜTFİ AKCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 24.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır RESK-DKK
MEHMET BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 08.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi
MAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.06.2021 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Genel Müdürlük Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
DURSUN YAŞAR ÇAMURALİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003949
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BIST En Aktif Hisseler13:36
|ALKA
|17,38
|36.324.746
|% 7,28
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|ULUUN
|6,63
|113.664.726
|% 6,59
|
|PETUN
|20,36
|33.127.723
|% 6,43
|
|HUNER
|2,50
|538.644.635
|% 3,31
|
|DAGHL
|13,93
|6.140.963
|% 3,19
|
|MNDRS
|1,89
|6.128.480
|% -10,00
|
|NUGYO
|4,77
|11.741.447
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|201.226.129
|% -10,00
|
|ULAS
|2,88
|1.017.664
|% -10,00
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|KORDS
|30,60
|69.966.704
|% -10,00
|
|EREGL
|28,12
|1.882.564.637
|% -7,56
|
|THYAO
|25,28
|1.448.051.739
|% -9,97
|
|GARAN
|11,12
|1.186.373.094
|% -4,39
|
|KRDMD
|10,56
|948.843.775
|% -9,90
|
|YKBNK
|3,55
|629.384.769
|% -9,44
|
|HUNER
|2,50
|538.644.635
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,55
|629.384.769
|% -9,44
|
|ODAS
|1,26
|146.995.639
|% -10,00
|
|GARAN
|11,12
|1.186.373.094
|% -4,39
|
|EKGYO
|1,99
|210.310.783
|% -9,95
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|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,3653
|14,3744
|% 4,03
|
|Euro
|16,1298
|16,2305
|% 3,66
|
|Sterlin
|19,0190
|19,1144
|% 1,95
|
|Frank
|15,3478
|15,4402
|% 2,41
|
|Riyal
|3,7763
|3,7953
|% 2,86
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.969
|1.969
|59,50
|
|Altın Gr.
|899
|900
|51,11
|
|Cumhuriyet
|6.009
|6.100
|387,00
|
|Tam
|5.979
|6.133
|389,92
|
|Yarım
|2.890
|2.967
|188,61
|
|Çeyrek
|1.449
|1.483
|94,31
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,95
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|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,74
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|B. Petrol
|102
|102
|7,89
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