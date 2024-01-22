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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.01.2024 14:26
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK İnşaat Mühendisi 18.05.2009 Yönetim Kurulu Başkanı 41.67 A ve B
AHMET ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 18.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7.5 B Bağımsız Üye Değil
MEHMET BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 08.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurm.Yön.K-Başkan, Denetim K.-Başkan, Risk K.-Üye,
MAHMUTSEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 08.06.2021 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Genel Müdürlük Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
DURSUN YAŞAR ÇAMURALİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMİN OKUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Risk K.-Başkan, Den. K.-Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERSİN ÇALIK Genel Müdür Makine Mühendisi
RIDVAN ÇABUKEL Genel Müd. Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241910


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