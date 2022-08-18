***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2022 19:34
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2022
Karar Sayısı
23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Yönetim Kurulumuzun 18 Ağustos 2022 tarih ve 22 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" nın, Faaliyet Raporunun, tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlzla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056888
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1245
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0546
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2073
18:051.022,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.022,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0318
|18,0724
|% 0,69
|
|Euro
|18,1998
|18,3314
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,4904
|21,5982
|% -0,34
|
|Frank
|18,8147
|18,9280
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7938
|4,8178
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,38
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.823
|6.938
|22,00
|
|Yarım
|3.324
|3.392
|11,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.695
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,40
|96,40
|2,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem