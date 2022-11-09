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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.11.2022 18:32
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2022
Karar Sayısı
24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                         İstanbul 9 Kasım 2022
 
 
 
 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN   YÖNETİM KURULU'NUN:
 
Karar Tarihi: 09 Kasım 2022
Karar Sayısı: 24
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Yönetim Kurulumuzun 9 Kasım 2022 tarih ve 24 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,
 
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" nın, Faaliyet Raporunun, tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizin görev ve sorumlya olunan önemli riskler ve betçe yansıttığını,
 
Beyan ederiz.
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
Abdurrahman Ayaz                   Fatih Doğan                             Ersin Çalık
Muhasebe Müdürü                   Genel Müdür Yardımcısı            Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078839


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Yarım 3.335 3.375 7,00  
Çeyrek 1.673 1.687 4,00  
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Gümüş Gr. 12,82 12,83 0,10  
B. Petrol 93,78 93,78 -1,58  
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