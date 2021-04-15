***SRVGY* *SNGYO*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY******SNGYO*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SNGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak1. İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi 13222 Parsel, 13223 Parsel ve 13224 Parsellere ilişkin Sinpaş GYO A.Ş. (Sinpaş)' nin arsa sahipleri Sancak Havayolları A.Ş. ve Sancak Tül Sanayi A.Ş. ile 03/07/2015 tarihinde imzalamış olduğu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin KDV hariç 170.000.000-TL bedelle devir alınmasına,2. Bahse konu devirle ilgili Sinpaş' la sözleşme imzalanmasına,3. Devir bedelinin Sinpaş' a peşin olarak ödenmesine,Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928491BIST