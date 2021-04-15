***SRVGY* *SNGYO*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 15:02
***SRVGY******SNGYO*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
1. İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi 13222 Parsel, 13223 Parsel ve 13224 Parsellere ilişkin Sinpaş GYO A.Ş. (Sinpaş)' nin arsa sahipleri Sancak Havayolları A.Ş. ve Sancak Tül Sanayi A.Ş. ile 03/07/2015 tarihinde imzalamış olduğu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin KDV hariç 170.000.000-TL bedelle devir alınmasına,
2. Bahse konu devirle ilgili Sinpaş' la sözleşme imzalanmasına,
3. Devir bedelinin Sinpaş' a peşin olarak ödenmesine,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928491
BIST
17:171.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 1.406
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|Önceki Kapanış
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1.413
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En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:17
|QUAGR
|29,12
|192.043.656
|% 9,97
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|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.420.515
|% 9,79
|
|INDES
|31,60
|177.388.607
|% 9,49
|
|RYSAS
|3,29
|11.182.146
|% -48,03
|
|PEKGY
|1,80
|11.050.496
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.792.539
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.067.450
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|EREGL
|18,14
|1.222.054.742
|% 0,61
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|PETKM
|6,36
|533.029.884
|% -0,78
|
|FROTO
|182,70
|489.829.656
|% 2,76
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,15
|409.265.547
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|330.255.676
|% 1,63
|
|TSKB
|1,30
|145.645.628
|% -2,99
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0658
|8,0719
|% 0,81
|
|Euro
|9,6716
|9,6810
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,1055
|11,1612
|% 0,90
|
|Frank
|8,7427
|8,7954
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1442
|2,1550
|% 0,70
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|14,16
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,22
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