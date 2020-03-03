***SRY* *GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.03.2020 16:56
***SRY******GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26.02.2020 tarih ve 12233903- 305.04- E.2324 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu " Azimut Portföy SKY Serbest (Döviz) Özel Fon " izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikler 03.03.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Yatırımcı Duyuru Metni & İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823937
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0565
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,8099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0502
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05320,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 6,56
|Açılış
|: 320,75
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
321,50
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7868
|7,8258
|% -0,69
|
|Frank
|6,3385
|6,3767
|% -0,78
|
|Riyal
|1,6181
|1,6262
|% -1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|50,96
|
|Altın Gr.
|321
|321
|7,21
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,10
|
|B. Petrol
|52,73
|52,73
|0,83
|
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