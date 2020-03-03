***SRY* *GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SRY******GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [SRY]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26.02.2020 tarih ve 12233903- 305.04- E.2324 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu " Azimut Portföy SKY Serbest (Döviz) Özel Fon " izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Değişiklikler 03.03.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Yatırımcı Duyuru Metni & İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823937BIST