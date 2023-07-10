***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.07.2023 14:17
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2023 2.Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM A.Ş. 12.643.471,85 % 0,0042 % 6,8601 % 1.638,506415
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168771
BIST
'
14:216.268
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 80,63
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:2126,1148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0773
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:2128,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0428
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:211.614,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.614,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EUPWR
|114,40
|1.433.048.848
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.988.951
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.523.733
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,04
|137.095.376
|% -6,47
|
|ICUGS
|8,03
|15.896.931
|% -5,53
|
|YAPRK
|116,50
|41.181.787
|% -4,51
|
|RAYSG
|31,62
|46.674.266
|% -3,77
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,60
|5.652.974.865
|% 1,16
|
|THYAO
|215,80
|4.563.797.125
|% 0,28
|
|EKGYO
|8,44
|3.024.769.529
|% -0,12
|
|ASELS
|61,50
|2.701.374.616
|% 4,15
|
|TUPRS
|90,25
|2.338.900.565
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,44
|3.024.769.529
|% -0,12
|
|ZOREN
|3,66
|476.553.967
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|199.264.170
|% 6,17
|
|PETKM
|16,41
|1.661.475.295
|% 3,01
|
|YKBNK
|13,07
|1.225.257.449
|% 0,85
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0970
|26,1030
|% 0,25
|
|Euro
|28,5977
|28,6185
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,2695
|33,4363
|% -0,17
|
|Frank
|29,2086
|29,3845
|% 0,05
|
|Riyal
|6,9366
|6,9714
|% 0,24
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|2,21
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.400
|10.609
|-57,00
|
|Yarım
|5.208
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,64
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 0.87 ) 6, 901
-
14:33XU100
Endeks 6, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 63, 779.00 milyon TL de
-
14:33GEDIK
Yüzde 4.98 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 783 adet işlem
-
14:32ALFAS
Yüzde 9.07 oranında artışla 492.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 278 adet işlem
-
14:31BERA
Yüzde 8.00 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 312, 134 adet işlem