***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.01.2024 09:36
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2023 4.Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM A.Ş. 28.449.355,7 % 0,0042 % 12,1709 % 2.880,183204
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240751
BIST
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10:278.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,95
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
8.028
En Yüksek
8.090
10:2730,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0402
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,3207
En Düşük
29,9740
10:2732,9113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0565
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4453
En Düşük
32,6927
10:271.983,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.983,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.978,15
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DARDL
|6,06
|58.731.416
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|189.564.331
|% 9,96
|
|YAYLA
|7,90
|7.152.283
|% 9,87
|
|VKFYO
|37,54
|126.152.801
|% 7,32
|
|PKENT
|284,50
|66.079.637
|% 6,55
|
|BTCIM
|95,40
|39.106.007
|% -5,45
|
|IZFAS
|13,71
|8.150.451
|% -4,92
|
|PAPIL
|81,90
|14.758.524
|% -4,88
|
|POLHO
|12,86
|13.596.737
|% -4,81
|
|BSOKE
|12,75
|4.841.963
|% -4,49
|
|ISCTR
|25,34
|1.022.863.957
|% 0,56
|
|TUPRS
|143,20
|824.356.834
|% 1,63
|
|THYAO
|251,75
|796.076.583
|% -0,59
|
|KCHOL
|162,00
|572.959.794
|% 1,06
|
|AKBNK
|43,12
|551.546.159
|% -0,14
|
|ISCTR
|25,34
|1.022.863.957
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,39
|248.539.397
|% 1,45
|
|ADESE
|2,36
|58.451.091
|% 4,42
|
|YKBNK
|22,36
|528.648.607
|% -0,27
|
|SKBNK
|5,05
|90.280.208
|% 4,12
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0971
|30,1034
|% 0,13
|
|Euro
|32,8959
|32,9113
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,0105
|38,2011
|% -0,35
|
|Frank
|34,8514
|35,0614
|% -0,35
|
|Riyal
|8,0019
|8,0420
|% 0,14
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|908,91
|910,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,18
|969,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,31
|78,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,44
|2.048,77
|% 0,66
|