***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.04.2022 11:25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023740
BIST
14:162.465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -17,17
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:1614,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0246
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:1615,8147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0190
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:16907,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,45
|Açılış
|: 907,39
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:14
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.064.140
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,30
|86.378.201
|% 7,98
|
|LIDFA
|5,72
|26.933.074
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.917.538
|% -9,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,79
|16.922.417
|% -6,63
|
|ISBTR
|55.000,00
|54.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,90
|4.463.836.870
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,21
|1.905.947.628
|% 1,00
|
|TUPRS
|250,30
|1.102.333.970
|% -3,51
|
|SISE
|17,73
|1.067.463.934
|% -1,12
|
|EREGL
|34,40
|1.019.072.737
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,71
|745.388.113
|% -1,81
|
|ODAS
|2,46
|398.433.483
|% -0,81
|
|YKBNK
|5,07
|750.529.737
|% -1,17
|
|TSKB
|1,95
|256.738.987
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,21
|1.905.947.628
|% 1,00
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8067
|15,8164
|% -0,11
|
|Euro
|15,7950
|15,8050
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,7399
|18,8339
|% -0,19
|
|Frank
|15,3782
|15,4709
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9289
|3,9486
|% 0,02
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,35
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|24,55
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|11,88
|
|Çeyrek
|1.456
|1.488
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,40
|