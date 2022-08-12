***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
12.08.2022 15:10
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054995
BIST
16:122.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 27,72
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:1217,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:1218,4729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0597
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4435
16:121.035,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.035,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:10
|TKNSA
|9,57
|270.528.858
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|126.000.493
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.409.194
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.960.077
|% 9,96
|
|PAMEL
|169,00
|18.635.445
|% -9,72
|
|AKENR
|1,99
|112.861.471
|% -9,13
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|56.550.731
|% -6,45
|
|BLCYT
|12,14
|58.731.031
|% -5,89
|
|THYAO
|62,80
|4.554.765.523
|% 2,28
|
|AKBNK
|10,28
|1.597.538.919
|% 2,09
|
|YKBNK
|5,75
|1.377.864.093
|% 2,31
|
|SISE
|24,46
|1.346.385.131
|% 0,91
|
|SAHOL
|24,16
|1.343.898.308
|% 0,08
|
|ODAS
|4,05
|994.969.294
|% 3,05
|
|YKBNK
|5,75
|1.377.864.093
|% 2,31
|
|EKGYO
|3,67
|742.578.351
|% 0,55
|
|VAKBN
|4,63
|770.991.934
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,50
|748.208.714
|% 0,67
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9572
|17,9598
|% 0,12
|
|Euro
|18,4567
|18,4683
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,7094
|21,8183
|% -0,57
|
|Frank
|19,0027
|19,1171
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7684
|4,7923
|% 0,10
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.006
|-18,00
|
|Tam
|6.947
|7.000
|8,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|4,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,09
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|-1,13
|