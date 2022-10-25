***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.10.2022 13:44
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073915
BIST
17:173.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,58
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:1718,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:1718,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1687
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:17992,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,11
|Açılış
|: 992,44
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DAPGM
|59,95
|78.395.881
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|35.459.341
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.792.377
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.336.814
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.457.529
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.579.891
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|74.133.710
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|66.710.340
|% -9,95
|
|THYAO
|101,00
|5.508.856.461
|% 1,51
|
|SISE
|33,84
|3.951.809.011
|% 4,25
|
|AKBNK
|15,54
|3.059.275.208
|% 0,52
|
|SASA
|105,20
|2.913.901.490
|% 5,20
|
|ISCTR
|9,92
|2.661.157.955
|% 2,69
|
|TSKB
|3,18
|1.740.583.676
|% 9,66
|
|SKBNK
|2,15
|1.167.388.967
|% 8,59
|
|EKGYO
|4,56
|2.251.176.029
|% -1,51
|
|YKBNK
|9,54
|2.599.659.816
|% 1,81
|
|ISCTR
|9,92
|2.661.157.955
|% 2,69
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4935
|18,5036
|% 0,94
|
|Euro
|18,5300
|18,5400
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,2735
|21,3802
|% 1,71
|
|Frank
|18,6038
|18,7159
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% -0,02
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|9,44
|
|Altın Gr.
|992
|993
|6,21
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.748
|10,00
|
|Tam
|6.685
|6.778
|9,00
|
|Yarım
|3.258
|3.311
|6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.657
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,07
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|0,89
|