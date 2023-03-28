***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.03.2023 09:30
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022-31.12.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128318
BIST
12:454.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,27
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:4519,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:4520,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0693
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:451.199,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.199,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:45
|TDGYO
|11,33
|5.648.291
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.119.300
|% 9,98
|
|ZEDUR
|54,45
|488.417
|% 9,96
|
|IHAAS
|173,50
|5.186.609
|% 9,95
|
|KLRHO
|26,76
|231.286.171
|% 9,94
|
|CANTE
|47,34
|231.424.190
|% -10,00
|
|GMTAS
|9,96
|78.261.526
|% -9,95
|
|ONCSM
|133,10
|32.827.407
|% -9,33
|
|ULUFA
|6,53
|29.952.360
|% -7,11
|
|MACKO
|64,50
|50.620.822
|% -5,70
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|ASTOR
|57,70
|2.235.855.232
|% -4,94
|
|BVSAN
|70,30
|604.034.420
|% -3,30
|
|GOKNR
|22,94
|539.357.112
|% -4,81
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|EUREN
|12,61
|527.980.275
|% 2,35
|
|ASTOR
|57,70
|2.235.855.232
|% -4,94
|
|GOKNR
|22,94
|539.357.112
|% -4,81
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1082
|19,1129
|% 0,14
|
|Euro
|20,6775
|20,6889
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,4045
|23,5218
|% 0,08
|
|Frank
|20,7206
|20,8454
|% -0,22
|
|Riyal
|5,0725
|5,0979
|% 0,10
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.198
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|8.117
|8.240
|15,00
|
|Tam
|8.125
|8.213
|-28,00
|
|Yarım
|3.983
|4.019
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.010
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,30
|