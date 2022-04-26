***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 6.000.000 6.000.000Transferler-168.815 -168.815 -168.815Dönem Karı (Zararı)116 896Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 116 -168.815 -1.387.012 4.444.288 4.444.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.225.340 159.673Dönem Karı (Zararı)-1.387.012 -168.815Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.387.012 -168.815Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.671 122.860Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 17.623 118.692Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-35.916 35.916Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 -35.916 35.916Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 2.007 -31.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler166.343 205.628Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler125.256 -125.256İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 125.256 -125.256Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-23.046 -25.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.766 16.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.766 16.527Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 221.057 183.618Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-155.430 156.418İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -156.418 156.418İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)988Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.225.340 159.673YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.850 -1.247.639Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -57.850 -1.247.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.214 6.885.102Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 20.214 885.102Ödenen Temettüler14 6.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.262.976 5.797.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.262.976 5.797.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.797.136 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.534.160 5.797.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.534.160 5.797.136Ticari Alacaklar8.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 8.260Diğer Alacaklar7 125.256İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 125.256Peşin Ödenmiş Giderler8 48.725 25.679İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 48.725 25.679Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 36.129 26.391ARA TOPLAM4.627.274 5.974.462TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.627.274 5.974.462DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklarİlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarMaddi Duran Varlıklar9 195.252 148.016Tesis, Makine ve Cihazlar9 43.137 46.199Mobilya ve Demirbaşlar9 27.469 21.343Özel Maliyetler9 124.646 80.474Kullanım Hakkı Varlıkları10 905.316Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 68.605 75.614Bilgisayar Yazılımları11 68.605 75.614Ertelenmiş Vergi Varlığı19 5.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR263.857 1.134.303TOPLAM VARLIKLAR4.891.131 7.108.765KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar308.055İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 308.055Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 308.055Ticari Borçlar6 23.293 16.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 23.293 16.527Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 404.675 183.618Diğer Borçlar7 988 156.418İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-20 156.418İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 988ARA TOPLAM428.956 664.618TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER428.956 664.618UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar612.962İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar612.962Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 612.962Uzun Vadeli Karşılıklar11.470Genel Karşılıklar11.470Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 6.417TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.887 612.962TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER446.843 1.277.580ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.444.288 5.831.185Ödenmiş Sermaye14 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)116Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)116Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 116Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -168.815Net Dönem Karı veya Zararı14 -1.387.013 -168.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.444.288 5.831.185TOPLAM KAYNAKLAR4.891.131 7.108.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri16 -1.633.016 -467.128Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 27.091 4.683ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.605.925 -462.445FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.605.925 -462.445Finansman Gelirleri18 230.658 324.189Finansman Giderleri18 -35.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.375.267 -174.172Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.745 5.357Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -11.745 5.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.387.012 -168.815DÖNEM KARI (ZARARI)-1.387.012 -168.815Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.387.012 -168.815Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler116Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-29Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi145Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)116TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.386.896 -168.815Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.386.896 -168.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023741BIST