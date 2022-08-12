***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 15:10
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 6.000.000 6.000.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.815 -168.815
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 5.831.185 5.831.185
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -168.815 5.831.185
Transferler
-168.815 168.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
708 -3.063.301 -3.062.593 -3.062.593
Sermaye Arttırımı
4.000.000 4.000.000 4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 708 -168.815 -3.063.301 6.768.592 6.768.592
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.806.190 159.673
Dönem Karı (Zararı)
-3.063.301 -168.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.063.301 -168.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.243 122.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 36.838 118.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.916 35.916
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -35.916 35.916
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 14.912 -31.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
220.868 205.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
133.441 -125.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 133.441 -125.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-133.668 -25.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.426 16.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 22.426 16.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 363.347 183.618
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.418 156.418
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -156.418 156.418
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.806.190 159.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.840 -1.247.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.840 -1.247.639
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -86.840 -1.247.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.000.000 6.885.102
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
885.102
Ödenen Faiz
4.000.000 6.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.106.970 5.797.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.106.970 5.797.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.797.136 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.904.106 5.797.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.904.106 5.797.136
Diğer Alacaklar
8.260 125.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.260 125.256
Peşin Ödenmiş Giderler
159.347 25.679
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 159.347 25.679
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 21.940 26.391
ARA TOPLAM
7.093.653 5.974.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.093.653 5.974.462
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
212.036 148.016
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 40.076 46.198
Mobilya ve Demirbaşlar
9 53.977 21.343
Özel Maliyetler
9 117.983 80.475
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 905.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
61.596 75.614
Diğer Haklar
11 61.596 75.614
Peşin Ödenmiş Giderler
14.038
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.038
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 5.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.670 1.134.303
TOPLAM VARLIKLAR
7.381.323 7.108.765
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.008 308.055
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.008 308.055
Banka Kredileri
5 2.008
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 308.055
Ticari Borçlar
38.953 16.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.953 16.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 546.965 183.618
Diğer Borçlar
156.418
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-20 156.418
ARA TOPLAM
587.926 664.618
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
587.926 664.618
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
612.962
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
612.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 612.962
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.524
Genel Karşılıklar
19.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.281
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.805 612.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
612.731 1.277.580
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.768.592 5.831.185
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
708
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 708
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -168.815
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -3.063.301 -168.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.768.592 5.831.185
TOPLAM KAYNAKLAR
7.381.323 7.108.765
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.591.440 -467.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 63.994 4.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.527.469 -462.445
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.527.469 -462.445
Finansman Gelirleri
18 474.710 324.189
Finansman Giderleri
18 -81 -35.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.052.840 -174.172
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.461 5.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.063.301 -168.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.063.301 -168.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.063.301 -168.815
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-177
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
885
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
885
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.062.593 -168.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.062.593 -168.815
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054994
BIST