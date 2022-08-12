***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 6.000.000 6.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-168.815 -168.815Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 5.831.185 5.831.185Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 -168.815 5.831.185Transferler-168.815 168.815Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)708 -3.063.301 -3.062.593 -3.062.593Sermaye Arttırımı4.000.000 4.000.000 4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 708 -168.815 -3.063.301 6.768.592 6.768.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.806.190 159.673Dönem Karı (Zararı)-3.063.301 -168.815Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.063.301 -168.815Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.243 122.860Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 36.838 118.692Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.409Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-35.916 35.916Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 -35.916 35.916Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 14.912 -31.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler220.868 205.628Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler133.441 -125.256İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 133.441 -125.256Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-133.668 -25.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.426 16.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 22.426 16.527Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 363.347 183.618Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-156.418 156.418İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -156.418 156.418Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.806.190 159.673YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.840 -1.247.639Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-86.840 -1.247.639Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -86.840 -1.247.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.000.000 6.885.102Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları885.102Ödenen Faiz4.000.000 6.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.106.970 5.797.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.106.970 5.797.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.797.136 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.904.106 5.797.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.904.106 5.797.136Diğer Alacaklar8.260 125.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.260 125.256Peşin Ödenmiş Giderler159.347 25.679İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 159.347 25.679Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 21.940 26.391ARA TOPLAM7.093.653 5.974.462TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.093.653 5.974.462DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar212.036 148.016Tesis, Makine ve Cihazlar9 40.076 46.198Mobilya ve Demirbaşlar9 53.977 21.343Özel Maliyetler9 117.983 80.475Kullanım Hakkı Varlıkları10 905.316Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.596 75.614Diğer Haklar11 61.596 75.614Peşin Ödenmiş Giderler14.038İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 14.038Ertelenmiş Vergi Varlığı19 5.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR287.670 1.134.303TOPLAM VARLIKLAR7.381.323 7.108.765KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.008 308.055İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.008 308.055Banka Kredileri5 2.008Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 308.055Ticari Borçlar38.953 16.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 38.953 16.527Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 546.965 183.618Diğer Borçlar156.418İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-20 156.418ARA TOPLAM587.926 664.618TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER587.926 664.618UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar612.962İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar612.962Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 612.962Uzun Vadeli Karşılıklar19.524Genel Karşılıklar19.524Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 5.281TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.805 612.962TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER612.731 1.277.580ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.768.592 5.831.185Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)708Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 708Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -168.815Net Dönem Karı veya Zararı14 -3.063.301 -168.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.768.592 5.831.185TOPLAM KAYNAKLAR7.381.323 7.108.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri16 -3.591.440 -467.128Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 63.994 4.683Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-23ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.527.469 -462.445FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.527.469 -462.445Finansman Gelirleri18 474.710 324.189Finansman Giderleri18 -81 -35.916SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.052.840 -174.172Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.461 5.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.063.301 -168.815DÖNEM KARI (ZARARI)-3.063.301 -168.815Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.063.301 -168.815Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-177Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-177Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-177Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar885Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları885DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)708TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.062.593 -168.815Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.062.593 -168.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054994BIST