***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.909,6 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti22.846,85 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.466,74 % 0,02Fon Yönetim Ücreti1.227.381,21 % 1,21Hisse Senedi Komisyonu1.415.546,18 % 1,39Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu50,86 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.427,85 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.918.942,96 % 3,86Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.947,44 % 0TOPLAM GİDERLER6.614.519,69 % 6,51DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.575.815,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068989BIST