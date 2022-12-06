***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların değerleme gününden (her ayın son iş günü) üç iş günü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Statech Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına para piyasası fonlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılırFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun Yatırım Stratejisi: Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu finansal ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine ve dövize dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içi ve/veya yurt dışında organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084675BIST