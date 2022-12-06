Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.12.2022 10:51
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların değerleme gününden (her ayın son iş günü) üç iş günü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir. Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Statech Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına para piyasası fonlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun Yatırım Stratejisi: Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu finansal ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine ve dövize dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içi ve/veya yurt dışında organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084675


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:444.951
Değişim :  -0,14% |  -6,74
Açılış :  4.947  
Önceki Kapanış :  4.958  
En Yüksek
4.958 En Düşük
4.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 122,10 15.536.981 % 10,00  
RHEAG 3,97 11.545.299 % 9,97  
OZSUB 13,58 4.559.444 % 9,96  
KRDMA 14,35 17.191.802 % 9,96  
KRDMB 14,24 10.936.633 % 9,96  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,6386 18,6426 % 0,02  
Euro 19,5607 19,5725 % 0,12  
Sterlin 22,6739 22,7876 % 0,21  
Frank 19,6666 19,7850 % -0,06  
Riyal 4,9421 4,9669 % -0,01  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 4,25  
Altın Gr. 1.061 1.061 2,45  
Cumhuriyet 7.178 7.287 -5,00  
Tam 7.121 7.186 18,00  
Yarım 3.454 3.513 8,00  
Çeyrek 1.732 1.756 4,00  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 0,19  
Gümüş Gr. 13,40 13,42 0,10  
B. Petrol 83,34 83,34 0,66  
Seans Raporu 10:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru