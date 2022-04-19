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***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.04.2022 14:00
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Şirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.-TL (altımilyonTürkLirası)'dan 10.000.000.-TL (onmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 18.04.2022 tarih ve "Sermaye artırımı başvurunuz hk." konulu, E-12233903-350.05.01-20377 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Şirket'in artırılan 4.000.000,00.-TL (dörtmilyonTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 4.000.000 (dörtmilyon) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 4.000.000 (dörtmilyon) adet paya karşılık gelen 4.000.000,00.-TL (dörtmilyonTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin mevcut ortakları tarafından, ortaklıkları oranında muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 07.03.2022 sayılı 2022/7 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.
EK: 07.03.2022 sayılı 2022/7 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil tasarısı
Saygılarımızla,
STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021805


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