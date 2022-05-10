***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.05.2022 12:52
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-21028 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon iç tüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028215
BIST
12:442.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,40
|Açılış
|: 2.478
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|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.495
En Düşük
2.478
12:4415,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1603
|Açılış
|: 15,2850
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,2496
En Düşük
15,0772
12:4416,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
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|Açılış
|: 16,1300
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,1548
En Düşük
15,9282
12:44912,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,90
|Açılış
|: 911,94
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|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:44
|PKENT
|229,40
|65.501.242
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|15.925.761
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|23.634.568
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|25.326.198
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|8.863.787
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|14.769.010
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,84
|44.628.209
|% -9,41
|
|KARSN
|5,12
|489.799.912
|% -6,23
|
|AKSGY
|2,18
|18.631.294
|% -5,63
|
|SISE
|19,67
|1.507.948.298
|% 2,13
|
|KRDMD
|16,48
|1.328.010.598
|% 0,92
|
|THYAO
|42,78
|1.251.196.450
|% 1,13
|
|EREGL
|34,24
|1.081.713.025
|% 2,15
|
|ASELS
|24,14
|872.314.079
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,82
|826.123.312
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,87
|544.907.889
|% 0,21
|
|KARSN
|5,12
|489.799.912
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,75
|305.304.863
|% 1,63
|
|KRDMD
|16,48
|1.328.010.598
|% 0,92
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2385
|15,2453
|% 1,06
|
|Euro
|16,0845
|16,1008
|% 1,00
|
|Sterlin
|18,7272
|18,8211
|% 0,99
|
|Frank
|15,2490
|15,3409
|% 0,87
|
|Riyal
|4,0495
|4,0698
|% 1,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,53
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.172
|6.266
|50,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,20
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,93
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,92
|