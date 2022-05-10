***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-21028 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon iç tüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Statech Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028215BIST