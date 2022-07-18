***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarStatech Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Statech Portföy Alpha Serbest Fon'un katılma payları ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23863 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Statech Portföy Alpha Serbest Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Statech Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045681BIST