***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.07.2022 10:21
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Statech Portföy Alpha Serbest Fon'un katılma payları ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23863 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Statech Portföy Alpha Serbest Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045681
BIST
11:512.434
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 51,14
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.436
En Düşük
2.402
11:5117,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0973
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
11:5117,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1902
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:51966,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,57
|Açılış
|: 966,45
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:51
|RTALB
|9,24
|100.793.226
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|77.462.330
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.085.535
|% 9,92
|
|TMSN
|34,40
|138.470.177
|% 9,76
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|GESAN
|47,58
|151.033.331
|% -7,52
|
|SILVR
|20,70
|50.307.711
|% -6,08
|
|PINSU
|5,90
|22.114.599
|% -5,45
|
|SMRTG
|30,36
|88.349.665
|% -3,62
|
|ORGE
|9,48
|16.039.511
|% -3,56
|
|THYAO
|48,60
|1.265.137.136
|% 1,38
|
|EREGL
|27,20
|871.404.106
|% 4,78
|
|TUPRS
|239,80
|430.645.726
|% 5,27
|
|SISE
|20,48
|387.185.681
|% 0,69
|
|SASA
|41,10
|384.722.631
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,97
|291.411.110
|% 0,68
|
|ODAS
|3,41
|305.167.426
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,30
|246.883.945
|% 2,87
|
|TSKB
|2,16
|103.574.339
|% 3,35
|
|EREGL
|27,20
|871.404.106
|% 4,78
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4914
|17,4972
|% 0,56
|
|Euro
|17,7257
|17,7416
|% 1,08
|
|Sterlin
|20,8143
|20,9187
|% 1,13
|
|Frank
|17,8783
|17,9860
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6437
|4,6669
|% 0,52
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,57
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,48
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.679
|-25,00
|
|Yarım
|3.203
|3.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,28
|