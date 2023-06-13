***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 50.000.000.-TL (ellimilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası)'dan 30.000.000.-TL (otuzmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 12.06.2023 tarih ve "Sermaye artırımı başvurunuz hk." konulu, E-12233903-350.05.01-38499 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.Şirket'in artırılan 20.000.000,00.-TL (yirmimilyonTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 20.000.000 (yirmimilyon) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 20.000.000 (yirmimilyon) adet paya karşılık gelen 20.000.000,00.-TL (yirmimilyonTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin mevcut ortakları tarafından, ortaklıkları oranında muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 25.05.2023 tarihli 2023/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.EK: 25.05.2023 tarihli 2023/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve tadil tasarısıSaygılarımızla,STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158212BIST