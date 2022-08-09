***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.08.2022 12:14
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SFA Fon İzahname Değişikliğine İlişkin Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053424
BIST
12:002.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,84
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:0017,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0137
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:0018,4183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1201
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4183
En Düşük
18,2767
12:001.034,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.034,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:58
|KRTEK
|22,00
|38.429.276
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.408.955
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|40.268.243
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.579.232
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.907.262
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.446.744
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|14.822.423
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|121.361.896
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,20
|1.816.892.089
|% 0,77
|
|ISCTR
|6,02
|1.076.323.835
|% -5,35
|
|TUPRS
|282,70
|866.789.751
|% 3,36
|
|SASA
|52,00
|742.724.360
|% 0,00
|
|EREGL
|28,72
|622.532.804
|% 0,07
|
|ISCTR
|6,02
|1.076.323.835
|% -5,35
|
|EKGYO
|3,44
|498.113.161
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|606.776.339
|% 0,77
|
|ALBRK
|1,61
|133.829.501
|% 3,87
|
|SKBNK
|2,29
|173.986.470
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9592
|17,9714
|% 0,12
|
|Euro
|18,4048
|18,4135
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,7019
|21,8108
|% 0,52
|
|Frank
|18,7932
|18,9064
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7648
|4,7887
|% 0,20
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,57
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.934
|6.986
|-1,00
|
|Yarım
|3.378
|3.415
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,62
|95,62
|-1,03
|