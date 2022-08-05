***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.08.2022 10:40
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Statech Portföy Alpha Serbest Fon İzahnamesi
Saygılarımızla,
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052230
BIST
12:102.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -5,20
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
12:1017,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
12:1018,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
12:101.032,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.032,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler12:10
|OBASE
|13,97
|4.493.451
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.447.534
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.052.794
|% 9,95
|
|RODRG
|23,30
|3.619.016
|% 9,60
|
|MEPET
|3,39
|11.228.165
|% 8,65
|
|ASUZU
|297,00
|82.587.735
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.653.733
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,20
|11.339.234
|% -6,77
|
|YAYLA
|4,74
|10.072.096
|% -5,58
|
|BMSCH
|14,08
|29.051.854
|% -4,54
|
|THYAO
|55,70
|1.705.096.248
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|823.157.927
|% -0,59
|
|SASA
|49,46
|633.871.832
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,95
|632.994.511
|% -3,01
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,15
|426.832.738
|% 6,97
|
|TSKB
|3,14
|494.755.024
|% 0,96
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,09
|465.953.597
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,09
|510.392.549
|% 0,59
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9622
|% 0,29
|
|Euro
|18,3693
|18,3839
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,7382
|21,8472
|% 0,09
|
|Frank
|18,7393
|18,8521
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,26
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,93
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.910
|6.962
|-28,00
|
|Yarım
|3.367
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-0,23
|