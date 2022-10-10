***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 10:14
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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SFA-Statech Portföy Alpha Serbest Fon
Eylül 2022 - Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069551
BIST
10:153.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,21
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.592
En Düşük
3.566
10:1518,5848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0312
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
10:1518,0825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0192
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1648
En Düşük
18,0387
10:151.008,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.008,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.005,92
BIST En Aktif Hisseler10:13
|HUNER
|5,69
|35.121.473
|% 9,85
|
|KCAER
|33,26
|73.185.477
|% 7,71
|
|CRFSA
|43,24
|37.988.047
|% 7,30
|
|RTALB
|8,40
|21.215.382
|% 7,14
|
|JANTS
|87,60
|60.778.710
|% 6,96
|
|KIMMR
|7,20
|247.306
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|37.326.052
|% -9,90
|
|SMRTG
|73,10
|8.632.833
|% -8,05
|
|PAGYO
|18,72
|27.760
|% -4,15
|
|GESAN
|89,70
|31.660.201
|% -2,13
|
|KONTR
|73,90
|76.782.483
|% -1,47
|
|KCAER
|33,26
|73.185.477
|% 7,71
|
|ODAS
|7,47
|70.969.219
|% -0,53
|
|CONSE
|5,77
|68.535.393
|% 3,41
|
|JANTS
|87,60
|60.778.710
|% 6,96
|
|CONSE
|5,77
|68.535.393
|% 3,41
|
|HUNER
|5,69
|35.121.473
|% 9,85
|
|PSGYO
|5,53
|29.673.176
|% 0,55
|
|MOBTL
|3,02
|11.158.370
|% -0,66
|
|SEGYO
|1,31
|4.668.354
|% 1,55
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5725
|18,5806
|% -0,19
|
|Euro
|18,0706
|18,0927
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,5392
|20,6422
|% -0,19
|
|Frank
|18,5968
|18,7089
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9267
|4,9515
|% -0,22
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-7,51
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.778
|6.841
|-90,00
|
|Yarım
|3.303
|3.345
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.672
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,67
|97,67
|-0,25
|