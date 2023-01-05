***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSFA-Statech Portföy Alpha Serbest Fon Aralık 2022 - Aylık Portföy Dağılım Raporu ve Risk Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094113BIST