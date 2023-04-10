***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.04.2023 12:09
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
SFA-Statech Portföy Alpha Serbest Fon Mart 2023 - Aylık Portföy Dağılım Raporu ve Risk Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134828
BIST
15:455.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,41
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4519,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0382
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4520,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0540
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9019
15:451.238,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.238,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.484.943
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.702.609
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|104.315.597
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.397.865
|% -6,46
|
|COSMO
|83,65
|5.998.957
|% -5,00
|
|ULUSE
|142,40
|74.908.985
|% -4,94
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|4.002.650.110
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|EREGL
|35,48
|1.749.508.907
|% 1,78
|
|ASTOR
|57,85
|1.470.464.330
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|ZOREN
|4,88
|375.289.141
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,94
|436.391.311
|% 4,36
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2705
|19,2750
|% 0,20
|
|Euro
|20,8944
|20,9389
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,7646
|23,8838
|% -0,20
|
|Frank
|21,1219
|21,2492
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1209
|5,1466
|% 0,16
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-11,15
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|8.579
|8.608
|-17,00
|
|Tam
|8.537
|8.599
|36,00
|
|Yarım
|4.169
|4.208
|18,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.104
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,39
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, KAREL, RODRG, MARKA, ZOREN, BURCE, GESAN, AZTEK, GRNYO, PKART
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16:00
PKART, AGESA, ALFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında