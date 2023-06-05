***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2023 15:43
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156055
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2923
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9792
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5220
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 24,09
|Açılış
|: 1.337,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SASA
|63,80
|3.057.857.245
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.816.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.892.625
|% 9,99
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|542.198.045
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.829.387
|% -9,96
|
|PAMEL
|171,20
|271.038.660
|% -5,93
|
|KSTUR
|283,50
|144.429
|% -5,22
|
|UZERB
|175,00
|1.011.467
|% -4,63
|
|THYAO
|164,40
|12.761.205.845
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.377.750.401
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,61
|3.273.844.031
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.112.353.969
|% 3,02
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2456
|21,2518
|% 1,41
|
|Euro
|22,8735
|22,9758
|% 2,31
|
|Sterlin
|26,2936
|26,4255
|% 1,11
|
|Frank
|23,3549
|23,4956
|% 1,68
|
|Riyal
|5,6482
|5,6765
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.338
|24,43
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,20
|77,20
|1,07
|
Seans Raporu
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