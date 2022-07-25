***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
25.07.2022 14:37
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzüğü ilanı
Saygılarımızla,
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047547
BIST
17:382.545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 28,57
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:3817,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1117
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:3818,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1060
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:38984,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 984,49
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:38
|INTEM
|73,15
|37.155.118
|% 10,00
|
|KLRHO
|17,90
|69.803.509
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|193.517.657
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.979.755
|% 9,95
|
|DOBUR
|52,50
|14.194.182
|% 9,92
|
|HEDEF
|7,83
|86.915.923
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,62
|481.840.879
|% -6,42
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,60
|3.512.943.328
|% -0,90
|
|SISE
|21,16
|1.639.732.443
|% 1,05
|
|EKGYO
|3,15
|1.621.715.197
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,94
|966.507.176
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,80
|924.977.430
|% 2,78
|
|EKGYO
|3,15
|1.621.715.197
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|309.881.118
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,80
|924.977.430
|% 2,78
|
|ODAS
|3,76
|608.590.447
|% 3,58
|
|TSKB
|2,42
|355.109.825
|% 3,42
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8314
|17,8389
|% 0,63
|
|Euro
|18,2179
|18,2292
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,3925
|21,4998
|% 0,80
|
|Frank
|18,3965
|18,5074
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7309
|4,7546
|% 0,57
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-12,12
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.644
|6.693
|-69,00
|
|Yarım
|3.238
|3.272
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|99,00
|99,00
|0,62
|
Seans Raporu
17:38
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17:52MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 441, 151 adet işlem
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17:51MIPAZ
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 1 artarak (% 1.31 ) 2, 248
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17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, INTEM, SKBNK, NTGAZ, KLRHO, MMCAS, DOBUR
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17:49
ESCOM, IDEAS, DZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında