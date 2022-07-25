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***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

25.07.2022 14:37
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Statech Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzüğü ilanı
Saygılarımızla,
Statech Portföy Yönetimi A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047547


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