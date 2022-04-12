***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2022 18:33
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CANER AKKAN Genel Müdür ve Portföy Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli
EMİN YALÇIN Portföy Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli
AHMET İHSAN BAĞIRGAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cemal Afşın Keskin Bilgi Teknolojileri Birim Yöneticisi
Levent Şahin Müfettiş/İç Kontrol
Hüseyin Çiftçi Mali İşler ve Operasyon Yönetmeni
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Emin Yalçın Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 205980-301265
Caner Akkan Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 206819-303077
Mehmet Okan Altay Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 919656-919714
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019797
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
18:0514,6037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0584
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
18:0515,8389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1264
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8085
18:05926,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,00
|Açılış
|: 926,15
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
|
|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5836
|14,6039
|% -0,40
|
|Euro
|15,8178
|15,8388
|% -0,79
|
|Sterlin
|18,9407
|19,0356
|% -0,56
|
|Frank
|15,6002
|15,6941
|% -0,53
|
|Riyal
|3,8798
|3,8993
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|19,47
|
|Altın Gr.
|925
|925
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de