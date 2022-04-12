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***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2022 18:33
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CANER AKKAN Genel Müdür ve Portföy Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli
EMİN YALÇIN Portföy Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli
AHMET İHSAN BAĞIRGAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cemal Afşın Keskin Bilgi Teknolojileri Birim Yöneticisi
Levent Şahin Müfettiş/İç Kontrol
Hüseyin Çiftçi Mali İşler ve Operasyon Yönetmeni

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Emin Yalçın Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 205980-301265
Caner Akkan Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 206819-303077
Mehmet Okan Altay Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 919656-919714




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019797


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Tam 6.107 6.259 38,60  
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Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
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B. Petrol 104 104 5,90  
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