***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCANER AKKAN Genel Müdür ve Portföy Yöneticisi Finans Sektörü ProfesyoneliEMİN YALÇIN Portföy Yöneticisi Finans Sektörü ProfesyoneliAHMET İHSAN BAĞIRGAN Mali İşler ve Operasyon Müdürü Finans Sektörü ProfesyoneliŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCemal Afşın Keskin Bilgi Teknolojileri Birim YöneticisiLevent Şahin Müfettiş/İç KontrolHüseyin Çiftçi Mali İşler ve Operasyon YönetmeniPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıEmin Yalçın Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 205980-301265Caner Akkan Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 206819-303077Mehmet Okan Altay Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 919656-919714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019797BIST