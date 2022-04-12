***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 6000000 TRY 100 İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.09.2021 İcrada Görevli Evet 38 Bağımsız Üye Değil HayırCANER AKKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 02.09.2021 İcrada Görevli Evet 38 Bağımsız Üye Değil HayırMAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.09.2021 İç Kontrolden Sorumluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019800BIST