***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2022 18:41
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 6000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.09.2021 İcrada Görevli Evet 38 Bağımsız Üye Değil Hayır
CANER AKKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 02.09.2021 İcrada Görevli Evet 38 Bağımsız Üye Değil Hayır
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.09.2021 İç Kontrolden Sorumlu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019800
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
18:0514,5994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0627
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
18:0515,8334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1319
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8085
18:05925,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,62
|Açılış
|: 925,83
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
|
|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5806
|14,5975
|% -0,44
|
|Euro
|15,8117
|15,8391
|% -0,79
|
|Sterlin
|18,9412
|19,0362
|% -0,55
|
|Frank
|15,6039
|15,6979
|% -0,51
|
|Riyal
|3,8799
|3,8994
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|21,36
|
|Altın Gr.
|925
|925
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de