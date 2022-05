***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAHMET İHSAN BAĞIRGAN Mali işler ve operasyon müdürü 17.11.2021 0 535 716 68 05 ahmet.bagirgan@statechportfoy.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 10000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)CANER AKKAN 3800000 TRY 38EMİN YALÇIN 3800000 TRY 38AHMET TAMER ÇÖKEM 600000 TRY 6CEMAL AFŞİN KESKİN 600000 TRY 6MEHMET OLKAN ATAY 600000 TRY 6MEHMET ÖNDER ÇÖKEM 600000 TRY 6TOPLAM 10000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCemal Afşin Keskin Bilgi Teknolojileri Birim YöneticisiLevent Şahin Müfettiş/İç Kontrol