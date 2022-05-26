***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2022 13:40
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AHMET İHSAN BAĞIRGAN Mali işler ve operasyon müdürü 17.11.2021 0 535 716 68 05 ahmet.bagirgan@statechportfoy.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 10000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CANER AKKAN 3800000 TRY 38
EMİN YALÇIN 3800000 TRY 38
AHMET TAMER ÇÖKEM 600000 TRY 6
CEMAL AFŞİN KESKİN 600000 TRY 6
MEHMET OLKAN ATAY 600000 TRY 6
MEHMET ÖNDER ÇÖKEM 600000 TRY 6
TOPLAM 10000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cemal Afşın Keskin Bilgi Teknolojileri Birim Yöneticisi
Levent Şahin Müfettiş/İç Kontrol
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032657
BIST
14:192.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,48
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.421
14:1916,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0271
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:1917,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1220
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:19971,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,13
|Açılış
|: 971,63
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler14:17
|MPARK
|33,24
|27.297.747
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.687.271
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|164.037.167
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|ALKA
|42,72
|74.082.243
|% 8,59
|
|KZBGY
|75,40
|41.633.382
|% -9,65
|
|IMASM
|42,82
|7.970.191
|% -7,52
|
|MEPET
|3,88
|28.804.284
|% -4,67
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|NUGYO
|5,30
|74.802.646
|% -4,50
|
|THYAO
|43,14
|2.266.226.704
|% 1,13
|
|SISE
|21,06
|1.594.045.793
|% 0,10
|
|ARCLK
|79,45
|1.208.906.216
|% 6,79
|
|ASELS
|23,86
|786.398.198
|% 0,85
|
|KOZAL
|191,70
|758.970.384
|% 2,35
|
|SKBNK
|1,33
|240.127.519
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,61
|342.492.312
|% 0,38
|
|HALKB
|5,63
|731.867.221
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,71
|362.068.379
|% 1,64
|
|SISE
|21,06
|1.594.045.793
|% 0,10
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3712
|16,3832
|% 0,11
|
|Euro
|17,5593
|17,5940
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,5794
|20,6826
|% 0,31
|
|Frank
|16,9932
|17,0955
|% 0,34
|
|Riyal
|4,3498
|4,3716
|% 0,04
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-9,16
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.437
|6.599
|-5,45
|
|Yarım
|3.111
|3.192
|-2,64
|
|Çeyrek
|1.560
|1.596
|-1,32
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,66
|