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***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.05.2022 13:40
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AHMET İHSAN BAĞIRGAN Mali işler ve operasyon müdürü 17.11.2021 0 535 716 68 05 ahmet.bagirgan@statechportfoy.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 10000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CANER AKKAN 3800000 TRY 38
EMİN YALÇIN 3800000 TRY 38
AHMET TAMER ÇÖKEM 600000 TRY 6
CEMAL AFŞİN KESKİN 600000 TRY 6
MEHMET OLKAN ATAY 600000 TRY 6
MEHMET ÖNDER ÇÖKEM 600000 TRY 6
TOPLAM 10000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cemal Afşın Keskin Bilgi Teknolojileri Birim Yöneticisi
Levent Şahin Müfettiş/İç Kontrol




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032657


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MPARK 33,24 27.297.747 % 9,99  
RODRG 16,00 3.687.271 % 9,97  
POLHO 4,89 164.037.167 % 9,89  
LIDFA 9,11 11.026.106 % 9,89  
ALKA 42,72 74.082.243 % 8,59  
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14:17 Alış Satış %  
Dolar 16,3712 16,3832 % 0,11  
Euro 17,5593 17,5940 % 0,71  
Sterlin 20,5794 20,6826 % 0,31  
Frank 16,9932 17,0955 % 0,34  
Riyal 4,3498 4,3716 % 0,04  
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14:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.845 -9,16  
Altın Gr. 973 973 -1,39  
Cumhuriyet 6.465 6.562 -7,00  
Tam 6.437 6.599 -5,45  
Yarım 3.111 3.192 -2,64  
Çeyrek 1.560 1.596 -1,32  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 -0,07  
Gümüş Gr. 11,58 11,59 0,02  
B. Petrol 112 112 0,66  
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