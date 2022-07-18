***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıEmin Yalçın Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 205980-301265Caner Akkan Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 206819-303077Mehmet Olkan Atay Portföy Yöneticisi Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 919656-919714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045713BIST