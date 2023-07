***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 30000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)CANER AKKAN 11400000 TRY 38EMİN YALÇIN 11400000 TRY 38AHMET TAMER ÇÖKEM 1800000 TRY 6CEMAL AFŞİN KESKİN 1800000 TRY 6MEHMET OLKAN ATAY 1800000 TRY 6MEHMET ÖNDER ÇÖKEM 1800000 TRY 6TOPLAM 30000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviLevent Şahin Müfettiş/İç KontrolNebi Yekta Kurnaz Risk Yönetimi Birimi PersoneliCevdet Melih Maşalı Araştırma UzmanıŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Denizbank A.Ş.İç kontrol sistemi Şirket Bünyesinde - Levent ŞahinRisk yönetim sistemi Şirket Bünyesinde - Nebi Yekta KurnazTeftiş birimi Şirket Bünyesinde - Levent ŞahinAraştırma birimi Şirket Bünyesinde - Cevdet Melih MaşalıBilgi sistemleri Şirket Bünyesinde - Cemal Afşin Keskinhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165074BIST