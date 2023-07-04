***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2023 12:22
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 30000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CANER AKKAN 11400000 TRY 38
EMİN YALÇIN 11400000 TRY 38
AHMET TAMER ÇÖKEM 1800000 TRY 6
CEMAL AFŞİN KESKİN 1800000 TRY 6
MEHMET OLKAN ATAY 1800000 TRY 6
MEHMET ÖNDER ÇÖKEM 1800000 TRY 6
TOPLAM 30000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Levent Şahin Müfettiş/İç Kontrol
Nebi Yekta Kurnaz Risk Yönetimi Birimi Personeli
Cevdet Melih Maşalı Araştırma Uzmanı
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi Şirket Bünyesinde - Levent Şahin
Risk yönetim sistemi Şirket Bünyesinde - Nebi Yekta Kurnaz
Teftiş birimi Şirket Bünyesinde - Levent Şahin
Araştırma birimi Şirket Bünyesinde - Cevdet Melih Maşalı
Bilgi sistemleri Şirket Bünyesinde - Cemal Afşin Keskin
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165074
BIST