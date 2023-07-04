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***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.07.2023 12:22
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 30000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CANER AKKAN 11400000 TRY 38
EMİN YALÇIN 11400000 TRY 38
AHMET TAMER ÇÖKEM 1800000 TRY 6
CEMAL AFŞİN KESKİN 1800000 TRY 6
MEHMET OLKAN ATAY 1800000 TRY 6
MEHMET ÖNDER ÇÖKEM 1800000 TRY 6
TOPLAM 30000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Levent Şahin Müfettiş/İç Kontrol
Nebi Yekta Kurnaz Risk Yönetimi Birimi Personeli
Cevdet Melih Maşalı Araştırma Uzmanı

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi Şirket Bünyesinde - Levent Şahin
Risk yönetim sistemi Şirket Bünyesinde - Nebi Yekta Kurnaz
Teftiş birimi Şirket Bünyesinde - Levent Şahin
Araştırma birimi Şirket Bünyesinde - Cevdet Melih Maşalı
Bilgi sistemleri Şirket Bünyesinde - Cemal Afşin Keskin




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165074


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 3,04 151.286.948 % 91,19  
EMKEL 10,56 100.601.123 % 10,00  
SEKFK 12,87 108.708.113 % 10,00  
ADEL 210,10 51.537.690 % 10,00  
YAYLA 6,27 28.845.201 % 10,00  
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16:12 Alış Satış %  
Dolar 25,9752 25,9861 % 0,35  
Euro 28,3425 28,3522 % 0,15  
Sterlin 32,9639 33,1292 % 0,53  
Frank 28,8921 29,0662 % 0,33  
Riyal 6,9070 6,9416 % 0,26  
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16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 5,97  
Altın Gr. 1.611 1.612 10,63  
Cumhuriyet 10.749 10.911 33,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.186 5.321 11,00  
Çeyrek 2.601 2.661 6,00  
Gümüş.Ons 23,01 23,03 0,11  
Gümüş Gr. 19,21 19,23 0,14  
B. Petrol 75,81 75,81 1,16  
Seans Raporu 16:12
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