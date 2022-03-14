***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.03.2022 12:10
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2022
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2021-31.12.2021 Dönemine ait Finansal Tablolara ilşikin imzalı sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010243
BIST
12:372.085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 31,10
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
12:3714,7626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0027
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
12:3716,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0870
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
12:37930,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -10,90
|Açılış
|: 930,43
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler12:37
|RAYSG
|11,78
|886.906
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|21.908.346
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|20.199.546
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.181.210
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|151.770.269
|% 9,92
|
|GRSEL
|9,87
|136.824.618
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|130.940.473
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,44
|12.990.096
|% -8,98
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|MZHLD
|29,38
|835.029
|% -5,95
|
|THYAO
|26,88
|1.580.286.103
|% 1,74
|
|FROTO
|265,40
|873.312.694
|% 8,82
|
|SISE
|13,88
|710.969.051
|% 2,59
|
|GARAN
|11,85
|693.990.906
|% 0,68
|
|PETKM
|8,33
|665.760.938
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,75
|323.204.201
|% 1,63
|
|PETKM
|8,33
|665.760.938
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,12
|82.795.218
|% 2,75
|
|ODAS
|1,58
|112.742.725
|% 3,95
|
|ADESE
|0,70
|50.264.088
|% 2,94
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7557
|14,7626
|% -0,02
|
|Euro
|16,2028
|16,2249
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,1970
|19,2933
|% 0,04
|
|Frank
|15,7204
|15,8151
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9196
|3,9392
|% -0,12
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|-20,01
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-10,90
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.268
|1,00
|
|Tam
|6.136
|6.291
|-39,08
|
|Yarım
|2.966
|3.043
|-18,91
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|-0,17
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,86
|
Seans Raporu
12:37
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866