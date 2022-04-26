***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.04.2022 11:25
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2022
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2022-31.03.2022 Dönemine ait Finansal Tablolara ilşikin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023739
BIST
14:162.465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -17,17
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:1614,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0246
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:1615,8147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0190
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:16907,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,45
|Açılış
|: 907,39
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:14
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|27.955.475
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,30
|86.250.667
|% 7,98
|
|LIDFA
|5,72
|26.778.148
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.917.538
|% -9,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,79
|16.895.458
|% -6,63
|
|ISBTR
|55.000,00
|54.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,70
|4.413.917.869
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,14
|1.872.243.301
|% 0,53
|
|TUPRS
|248,90
|1.087.609.557
|% -4,05
|
|SISE
|17,67
|1.055.950.581
|% -1,45
|
|EREGL
|34,30
|1.010.765.904
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,69
|734.555.432
|% -2,54
|
|ODAS
|2,46
|396.506.200
|% -0,81
|
|YKBNK
|5,05
|739.791.084
|% -1,56
|
|TSKB
|1,95
|255.996.029
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,14
|1.872.243.301
|% 0,53
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7867
|14,7920
|% 0,16
|
|Euro
|15,8049
|15,8156
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,7308
|18,8248
|% -0,23
|
|Frank
|15,3702
|15,4628
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9306
|3,9503
|% 0,06
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,85
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|18,00
|
|Tam
|6.001
|6.150
|21,12
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|10,22
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|5,11
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,08
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,56
|