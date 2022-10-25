***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2022 13:43
***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2022
Karar Sayısı
22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2022-30.09.2022 Dönemine ait Finansal Tablolara ilşikin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Statech Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073913
BIST
13:423.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 21,02
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:4218,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:4218,3570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:42981,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,24
|Açılış
|: 981,09
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TSPOR
|4,95
|276.886.771
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.856.756
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.789.642
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.435.068
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|444.870.112
|% 9,99
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|228.127.839
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|90.140.056
|% -9,98
|
|PENTA
|63,80
|62.760.609
|% -9,95
|
|YEOTK
|47,92
|99.105.297
|% -9,92
|
|THYAO
|101,70
|3.367.387.266
|% 2,21
|
|SISE
|33,26
|1.874.356.436
|% 2,46
|
|SASA
|105,60
|1.835.495.820
|% 5,60
|
|AKBNK
|15,74
|1.595.027.656
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,61
|1.548.491.518
|% 2,56
|
|TSKB
|3,12
|900.886.440
|% 7,59
|
|SKBNK
|2,13
|608.337.783
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,66
|1.241.130.459
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,61
|1.548.491.518
|% 2,56
|
|ISCTR
|9,99
|1.428.119.526
|% 3,42
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6091
|% 0,14
|
|Euro
|18,3483
|18,3570
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0360
|21,1415
|% 0,57
|
|Frank
|18,4863
|18,5976
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,04
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-9,12
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-41,00
|
|Tam
|6.624
|6.706
|-63,00
|
|Yarım
|3.227
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|90,08
|90,08
|-1,13
|