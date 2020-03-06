STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.570.616
|% 14,94
|BRKSN
|3,54
|6.433.622
|% 14,94
|UTPYA
|5,46
|16.912.784
|% 12,58
|VAKKO
|6,10
|135.397.971
|% 10,31
|ARMDA
|21,08
|1.127.746
|% 8,66
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9067
|7,9464
|% 0,07
|Frank
|6,4962
|6,5354
|% 0,93
|Riyal
|1,6219
|1,6300
|% -0,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|15,10
|Altın Gr.
|331
|331
|2,19
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|Tam
|2.179
|2.233
|35,51
|Yarım
|1.053
|1.080
|17,17
|Çeyrek
|528
|540
|8,59
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|B. Petrol
|47,56
|47,56
|-2,43
Seans Raporu
- 16:15TKNSA Yüzde -5.22 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 130, 559 adet işlem
- 16:14GARFA Yüzde -7.71 oranında düşüşle 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 823, 815 adet işlem
- 16:13MEGAP Yüzde -5.66 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 265 adet işlem
- 16:13MEGAP Yüzde -5.66 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 265 adet işlem
- 16:12KLMSN Yüzde -6.12 oranında düşüşle 17.32 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 678 adet işlem